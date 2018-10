Was gezochte moordverdachte Errol Janssen laatst in Rijswijk? Politie onderzoekt foto

DEN HAAG - De politie onderzoekt een foto van Errol Janssen (51), die afgelopen weekend online zou zijn verschenen. Janssen wordt gezocht voor de moord op de Delftse crimineel Karel Pronk. Het Openbaar Ministerie heeft een beloning uitgeloofd van 10.000 euro voor de gouden tip over zijn verblijfplaats.

De politie hield er rekening mee dat Janssen, die ook de naam Mick van der Laan gebruikt, na de moord op Karel Pronk in het buitenland zou zitten. Pronk werd op 7 augustus doodgeschoten bij koffiehuis Het Kalf in het Kalverbos in Delft.

Dinsdag publiceerde misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink een foto waaruit mogelijk zou blijken dat Janssen afgelopen weekend in Nederland was.



'Stukkie vlammen'

Het gaat om een foto van een Facebookpost waar Janssen op zou staan. Op de foto poseert hij met twee andere motorrijders bij winkelcentrum De Bogaard in Rijswijk. 'Ff lekker stukkie vlammen', staat erbij geschreven.

De politie laat weten de foto te kennen en zegt dat wordt uitgezocht of het daadwerkelijk om Janssen gaat. 'We nemen het serieus, absoluut', laat een woordvoerder weten.

