Duizenden liters chemicaliën, miljoenen pillen: tot 7 jaar cel geëist tegen drugsbendeleden

DE LIER - Midden in een woonwijk in De Lier heeft een twaalfkoppige drugsbende met duizenden liters chemicaliën miljoenen pillen gemaakt. De twaalf stonden de afgelopen weken voor de rechter en de officier van justitie eist dinsdag tot zeven jaar cel tegen de bendeleden.

Na een tip van de Belgische politie in augustus 2015 kwam de drugsbende op de radar bij de Nederlandse opsporingsdiensten. Duizenden liters zoutzuur, fosforzuur en zwavelzuur werden vanuit België de grens overgebracht richting een loods aan de Lierweg in De Lier.

De politie volgde de personen intensief om aan voldoende bewijs te komen. En zag zo meerdere leveringen van de zeer giftige zuren het pand in De Lier binnenkomen. Een 61-jarige man uit Moordrecht blijkt een sleutelrol te spelen in de criminele organisatie.



Tien panden op het oog

In januari 2016 valt de politie het pand aan De Lierweg binnen en vindt een volledig speedlab waar volop werd geproduceerd. Ondanks dat het lab al was opgerold, merkte de politie op dat de leveringen uit België door bleven gaan en naar andere plekken werden gebracht. Hierdoor kwamen uiteindelijk nog tien panden in beeld, waarbij elk pand een ander doel heeft: opslag, verdeling of verwerking van de drugs. Een pand in Zoetermeer aan de Wattstraat springt extra in het oog.

In augustus 2016 valt de politie op alle tien de locaties tegelijkertijd binnen en weet alle verdachten aan te houden. Naast grote hoeveelheden drugs worden ook wapens, munitie en tassen vol contant geld gevonden. Ook werden in een appartement op Scheveningen een automatisch vuurwapen en een handgranaat gevonden.



'Lage straffen geen afschrikkende werking'

Het Openbaar Ministerie vindt 'zware straffen op zijn plaats' vanwege de professionaliteit van de bende. 'De relatief lage straffen in Nederland hebben geen enkele afschrikkende werking, zeggen criminelen zelf in een bekend onderzoek. Een tijdje zitten, is een 'bedrijfsrisico' dat nauwelijks opweegt tegen de enorme winsten die worden gemaakt.'

Tegen een man uit Den Hoorn eist het Openbaar Ministerie 7 jaar cel. Alle overige verdachten hoorden tot 6 jaar cel tegen zich eisen. De zaak tegen de Moordrechter is aangehouden, hij was er niet bij omdat hij 'vanwege medische redenen' geveld zou zijn.