Gemengde reacties op bouwplannen Den Haag: 'We moeten oppassen dat het hier geen banlieue wordt'

DEN HAAG - Niet iedereen is even blij met de plannen van gemeente Den Haag om op drie plekken in de stad grote hoeveelheden woningen te bouwen. De buurtverenigingen vrezen voor de leefbaarheid in de omgeving: 'Scholen bijvoorbeeld zitten vol, we hebben straks met al die nieuwe bewoners een uitbreiding nodig', aldus Jacob Snijders van Stichting Wijkberaad Bezuidenhout.

Maandag kondigde gemeente Den Haag aan dat de gebieden rond de drie grotere stations in Den Haag komende jaren een drastische metamorfose ondergaan. Het gaat om het gebied aan de Laakkant van Station Hollands Spoor. Daar is volgens het stadsbestuur ruimte voor tussen de 5000 en 7000 woningen, vooral in hoogbouw.

Aan de oostkant van het Centraal Station kunnen tussen de 1000 en 2500 woningen komen, bijvoorbeeld bovenop de Utrechtsebaan. Bij Station Laan van NOI kunnen ook nog eens tussen de 1000 en 2000 woningen komen. De laatste twee plekken liggen in het Bezuidenhout. Daar waren al plannen om grote torens naast de Utrechtsebaan te bouwen. De buurtvereniging vreest dat er daardoor een tekort aan voorzieningen ontstaat.



Leefbaarheid in de omgeving

'We moeten oppassen dat het hier geen banlieue wordt', aldus Snijders. 'Misschien slaat dat een beetje door, maar we moeten niet vergeten dat mensen hier leefbaar moeten kunnen wonen.' Nu al houdt de wijk via een speciale monitor de leefbaarheid in de gaten en de balans valt volgens Snijders niet goed uit.

'We hebben hier acht speelplaatsen, maar straks hebben we er recht op negentien. Nou, leg die maar eens aan', aldus Snijders. Ook voorziet hij problemen rondom het aantal beschikbare parkeerplekken. 'En als we willen dat kinderen op school terecht kunnen, moeten we nu beginnen met uitbreiden. Want over drie jaar hebben we hier al 1500 woningen staan.'



Extra klanten voor snackcar de Vrijheid

Bij snackcar de Vrijheid - een van de bekendste snackzaken van Den Haag - zien ze het minder somber in. Daar zien ze het wel zitten, duizend of misschien wel tweeduizend woningen erbij: 'In Den Haag is een tekort aan woningen, dus ik hoop zeker dat de plannen gerealiseerd worden', aldus eigenaar Cengiz Arslan.

Maar dat is niet enige reden waarom Arslan de plannen van de gemeente toejuicht. Het is de bedoeling dat er hoge woontorens pal achter de Vrijheid komen te staan. En dat betekent: meer klanten. 'Wij mogen blijven bestaan en het plein wordt waarschijnlijk naar ons vernoemd. Heel leuk natuurlijk!', aldus Arslan.

