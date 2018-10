Pakketje wat later: duizend poststukken gestolen, Hagenaar aangehouden

RIJSWIJK - Heel wat mensen zitten de komende dagen voor niets te wachten op een pakketje. Een vrachtwagentrailer vol met zo'n duizend pakketjes werd maandagochtend gestolen in Rotterdam. Een deel van de buit werd teruggevonden in een loods in Rijswijk.

De trailer verdween afgelopen maandagochtend van een parkeerterrein in de Spaanse Polder. Al snel kwam de politie erachter dat de vrachtwagen mogelijk bij een loods aan de Zuiderweg in Rijswijk was geweest. Daar troffen agenten een 51-jarige Hagenaar samen met 'een aanzienlijke stapel pakketten' van de bezorgdienst aan.

De man werd direct aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de diefstal. De politie vond dinsdag de verdwenen trailer in Schipluiden, al is nog onduidelijk of hiermee ook alle post terecht is.

