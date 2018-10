Museum Prinsenhof staat zelf centraal bij expositie 'Willem van Oranje is hier!'

DELFT - Het is precies 450 jaar geleden dat de tachtigjarige oorlog begon. Op verschillende manieren wordt daar dit jaar aandacht aan besteed. Het museum Prinsenhof in Delft kon natuurlijk achterblijven. Komend weekend opent de tentoonstelling 'Willem van Oranje is hier!'

In de expositie staan de jaren centraal dat de Vader des Vaderlands in Delft woonde, van 1572 tot 1584. Dichterbij de tachtigjarige oorlog kan je niet komen dan met een bezoek aan het museum in Delft. De kogelgaten in een muur zijn de stille getuigen van de moord op Willem van Oranje. Het is ook binnen de muren van dit voormalige katholieke klooster dat hij bijvoorbeeld hoort van het Leidens Ontzet en waar hij de apologie schrijft tegen zijn verbanning door de koning van Spanje, Filips II.

De persoon van Willem van Oranje is een dankbaar onderwerp voor gastconservator Hester Schölvinck: 'Een dramatischer verhaallijn dan het leven van deze man, met een heel veelbewogen leven en natuurlijk een heel dramatisch eind, kan je je niet voorstellen.' Maar ook het gebouw speelt een belangrijke rol: 'Het was een katholiek klooster. En daarmee kan je heel mooi inzoomen op die opstand, waarin we van katholiek naar protestants gaan.'



Vader des Vaderlands?

Volgens directeur Janelle Moerman is dat ook het vertrekpunt van de tentoonstelling: 'Dit is de plek waar Willem van Oranje woonde, werkte en uiteindelijk ook overleden is. Dus we nemen bijvoorbeeld zo'n apologie, die hij hier geschreven heeft, als uitgangspunt om het verhaal aan onze bezoekers te vertellen.'

De vraag of hij ook de Vader des Vaderlands is, wordt niet beantwoord door het Museum Prinsenhof. Schölvinck: 'Het is een verhaallijn in de tentoonstelling. Maar wij vertellen het verhaal wat er hier is gebeurd, wat hij hier heeft gedaan. Bezoekers kunnen dan een conclusie trekken, door aan het einde van de tentoonstelling zelf vragen te beantwoorden.'

