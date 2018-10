Monument voor mensen die hun lichaam doneerden aan wetenschap

De plaquette voor het monument voor donoren in Leiden (Beeld: Omroep West)

LEIDEN - In Leiden is dinsdagmiddag een monument onthuld ter nagedachtenis aan mensen die hun lichaam hebben gedoneerd aan de wetenschap. De plaquette staat op de begraafplaats Groenesteeg. De onthulling werd gedaan door burgemeester Lenferink en bestuurder Hogedoorn van het LUMC.

Het is een initiatief en een langgekoesterde wens van de afdeling anatomie van het LUMC om een gedenkplek te creëren voor de mensen die hun lichaam doneerden voor hun nabestaanden.

Kunstenaar Guido Geelen maakte het monument door een ontwortelde boom in zijn geheel in brons te gieten. Die boom, een es, staat symbool voor het lichaam van de donor: nadat het is afgestaan kan het nog van nut zijn. De es staat vaak symbool voor het leven van geboorte tot dood.



'Groot belang voor wetenschappelijk onderzoek'

Het ziekenhuis zegt over de noodzaak van het monument: 'Jaarlijks doneren zo’n zeventig mensen hun lichaam aan het LUMC. Die lichamen zijn van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek en voor onderwijs aan artsen-in-opleiding en chirurgen.'

'Als mensen hun lichaam schenken aan de wetenschap moet hun lichaam binnen 24 uur na overlijden bij het LUMC zijn. Er is dan weinig gelegenheid voor nabestaanden om afscheid te nemen en daarnaast is er geen plek om heen te gaan om hun dierbare te herdenken.'



'Prachtig monument'

Voor nabestaanden is het monument een belangrijk initiatief. 'Wij hebben niks,' zegt Annemarie Den Hartog, 'als je beide ouders beslissen dat ze donor willen zijn dan sta je heel snel met lege handen. Het resultaat is fijn. Heel blij, ik vind het prachtig.'

Toch zou ze zelf haar lichaam niet aan de wetenschap geven. 'Mijn kinderen vonden het heel moeilijk, en ik zou het niet doen, met alles wat we aan verdriet hebben gehad over mijn ouders.' Het monument zal ze wel af en toe bezoeken.