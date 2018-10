West Wekker: Generation Discover Festival van start en mogen roeken gedood worden?

DEN HAAG - Goedemorgen! We zijn alweer halverwege de werkweek! Op het Malieveld start vandaag de derde editie van het Generation Discover Festival. En de Raad van State buigt zich over de vraag: mogen roeken worden afgeschoten in Zuid-Holland?

Wat kan je vandaag verwachten?



Op het Malieveld worden kinderen op het speciale Generation Discover Festival op speelse en interactieve wijze in aanraking gebracht met de nieuwste technieken. Het vijfdaagse evenement richt zich vooral op kinderen tussen de 8 en 14 jaar. Het festival is niet geheel omstreden, omdat het wordt georganiseerd door Shell.

Mogen er in heel Zuid-Holland 40 roeken worden verjaagd en gedood? Die vraag beantwoordt de Raad van State vandaag. De provincie Zuid-Holland heeft een ontheffing verleend aan Faunabeheereenheid Zuid-Holland om veertig van de kraaiachtige vogels te mogen schieten, maar daar is de Natuur-en Milieufederatie Zuid-Holland niet blij mee.

De rechter in Den Haag kijkt of een 26-jarige man moet worden gestraft omdat hij in juli naakt rondliep in Noordwijkerhout. Hij staat terecht voor 'schennis van de eerbaarheid'.

Na dagen van veel te warm weer voor de tijd van het jaar doen we vandaag een klein stapje terug. De temperatuur komt uit op een graad of 19. Ook zien we wat meer wolken dan de afgelopen dagen. De wind waait zwak tot matig uit het westnoordwesten.

En dit moet je nog weten:



Vissers hebben vorig jaar meer vis vanaf zee naar Nederlandse havens gebracht. De totale vangst kwam volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit op 491 miljoen kilo vis, bijna een kwart meer dan het jaar ervoor.

Terwijl vakbondsonderhandelaars achterover leunen bij de pensioenonderhandelingen verslechtert de financiële situatie van grote pensioenfondsen met de dag. Bij de fondsen voor de gezondheidszorg en de metaalsector dreigen nog altijd kortingen, zo blijkt uit berekeningen van De Telegraaf.

Negentien jaar na de afschaffing van het kijk- en luistergeld wordt in Hilversum voorzichtig gedroomd over een herinvoering, meldt De Telegraaf. In dit systeem betaalt de kijker direct voor de publieke omroep, in plaats van via de belastingen. Voor de omroepen zou herinvoering betekenen dat de bemoeienis uit Den Haag met het stelsel wordt teruggedrongen.

In Verborgen Museumschatten duikt presentatrice Lynn Heythekker in de exclusieve depots, archieven, kluizen en kelders van veertien Zuid-Hollandse musea. Lynn gaat op zoek naar verborgen museumschatten. Direct hierna is 'Verborgen Thuisschatten’ te zien. In dit programma gaan we op bezoek bij mensen thuis die denken dat zij een kunstschat in huis hebben.