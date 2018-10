Haagse ChristenUnie/SGP: Haal klimaattop naar Den Haag

LEES OOK: Rijkswaterstaat: ’Kerntop is extreem project’

Ook zou deze top volgens ChristenUnie/SGP veel kansen bieden voor ondernemers en het toerisme in de stad. Wat hem betreft haalt het stadsbestuur daarom 'alles uit de kast' om het congres naar Den Haag te krijgen.

Volgens fractievoorzitter Koen van Haeften is Den Haag 'de uitgelezen stad voor deze top'. 'Toen ik dit nieuws hoorde, dacht ik direct: dit moet in Den Haag gebeuren. Den Haag heeft prachtige voorzieningen en ervaring met grote congressen zoals de Nuclear Security Summit en deze week nog One Young World. Ook op het gebied van klimaat timmeren we aardig aan het werk met bijvoorbeeld het breed gedragen klimaattakkoord', aldus van Van Haeften.