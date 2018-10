Koploper Noordwijk langer door met succescoach Zethof

NOORDWIJK - Voetbalvereniging Noordwijk, de koploper van de Derde Divisie, heeft het contract van trainer Kees Zethof met een jaar verlengd. Dat heeft de derdedivisionist dinsdag laten weten.

Zethof is bezig aan zijn tweede seizoen op de Duinwetering. In zijn eerst jaar werd hij kampioen van de Hoofdklasse. In het huidige seizoen staat hij bovenaan in de Derde Divisie. De goede prestaties van Zethof vielen ook andere clubs op. Zo is hij recentelijk op gesprek geweest bij Ajax, dat hem als jeugdtrainer had willen contracteren.

