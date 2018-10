Bewoners huis Den Haag geëvacueerd vanwege smeulend isolatiemateriaal in plafond

DEN HAAG - De bewoners van een huis aan de Denneweg in Den Haag zijn in de nacht van dinsdag op woensdag geëvacueerd nadat daar verschillende rookmelders afgingen.

De gewaarschuwde brandweer zag geen vlammen, maar er hing wel rook. Isolatiemateriaal in het plafond van de eerste etage bleek te smeulen. De brandweer heeft een deel van het plafond gesloopt.

De bewoners laten weten dat er eerder dit jaar ook al brand was geweest. De woning wordt op dit moment verbouwd. De brandweer heeft het huis geventileerd. 'Rond 6.00 uur konden de bewoners weer terug in de woning', laat een brandweerwoordvoerder weten. 'Er is niemand gewond geraakt.'