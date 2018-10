Verstandelijk gehandicapten beginnen radiostation: 'Zijn wel wat zenuwachtig'

ZOETERWOUDE - Sinds 10.00 uur woensdagochtend is Nederland een bijzonder radiostation rijker: Radio Gemiva. De uitzendingen worden verzorgd door cliënten van zorginstelling Gemiva-SVG Groep in Zoeterwoude. Zowel de presentatie als de techniek wordt gedaan door mensen met een verstandelijke beperking. 'Het is leuk om luisteraars te hebben.'

'Om 10.00 uur beginnen we met het nieuws en daarna het eerste plaatje', vertelt Eli Verschoor. Hij is een van de presentatoren van Radio Gemiva. Wat het eerste nummer wordt, wilde hij 's ochtends vroeg nog niet verklappen. 'Dan moet je maar luisteren!'

Jaap van Sandijk is de motor achter de radiozender die deze woensdag van start gaat. 'In de jaren tachtig werkte ik ook al bij Gemiva, in Leiden', vertelt hij. 'Daar hadden we een hele kleine huisomroep. Piepklein, noem het een babyfoonzender. Die was alleen in het gebouw te ontvangen. Daar keken we met zoveel plezier op terug! Met oud-collega's vroeg ik me af of dit terug zou kunnen komen, want door internet kun je wereldwijd radio maken tegen lage kosten. Dat plan heb ik eind vorig jaar ingediend. Dat werd goed ontvangen en kijk eens: we zijn er.'



Domien Verschuuren

In het gebouw van Gemiva is een heuse studio gerealiseerd. In totaal werken acht cliënten mee aan het radioprogramma. 'Twee waren 's ochtends vroeg al aanwezig, wel wat zenuwachtig', vraagt Van Sandijk. 'De anderen kwamen om 8.30 uur binnen. En we hebben nog twee mensen in Gouda. Die verzorgen het nieuws. Puur en alleen Gemiva-nieuws. Geen ANP-nieuws. Die doen dit vanuit het hoofdgebouw van Gemiva in Gouda. Dat nieuws sturen ze via e-mail naar ons en wij zenden dat uit.'

Afgelopen weekend werd Radio Gemiva officieel gelanceerd door de bekende dj Domien Verschuuren. 'Hij heeft ons meegeholpen met de muziekkeuze en heeft er een echte show van gemaakt', vertelt Van Sandijk. 'Hij had al eerder tijdens het jubileumfeest van Gemiva gedraaid, tijdens het vijftigjarig bestaan. Toen hij hoorde dat hier een radiostation zou komen, zei hij: dat moet ik meemaken.' Radio Gemiva is iedere woensdag op internet te beluisteren, op Gemiva.nl. De uitzendingen beginnen om 10.00 uur en duren tot 15.00 uur.