Evelien Lutje Schipholt met Orange Angels in Argentinië: 'In 2024 naar échte Spelen'

KATWIJK - 'Wij gaan gewoon hard.' Was getekend, Evelien Lutje Schipholt, basketbalster van het 3x3-team dat op de Jeugd Olympische Spelen in Buenos Aires de kwartfinale haalde. Daarin ging de Amerikaanse ploeg alleen net wat harder en dus verloren de 'Orange Angels' met 18-14. Toch is Nederland een voorloper in de basketbalvariant, waar je drie tegen drie speelt op één basket.

Lutje Schipholt, die dit seizoen in de zaal bij landskampioen Grasshoppers uit Katwijk speelt, heeft het naar haar zin in Argentinië. 'Ik had sowieso niet verwacht dat ik hier bij zou zijn. We hebben nog een lang meisje in ons team, Zoë Slagter, en ik dacht dat één van ons tweeën zou worden geselecteerd, maar we mochten allebei mee. Gelukkig, want dit is zó leuk. Mensen willen met je op de foto, het stadion zit vol.'

In het Jeugd Olympisch Dorp maken de sporters onderling contact. De vlaggen van de landen hangen uit de ramen en op het plein ervoor ontstaat interactie. Onder meer door het gebruik van een zogenaamde yogger: een elektronisch apparaatje waar persoonlijke gegevens in zitten en die je uitwisselt als je ze tegen elkaar aanhoudt.



Cadeautje winnen

'Sporters die niet zo goed Engels praten, komen met dat ding op je af om contact te maken. Het wordt veel gedaan, echt leuk. Het is ook een spelletje. Hoe vaker je contact maakt, hoe meer punten je krijgt. Daar kun je dan een cadeautje mee winnen.'

Het is constant sprinten, even stilstaan en weer verder Evelien Lutje Schipholt – 3x3-basketbalster

De 18-jarige Lutje Schipholt is dus met de nationale jeugdploeg op de Spelen in het 3x3-basketbal. Een intensieve variant, omdat je de volle tien minuten achter elkaar aanvalt en verdedigt op een klein veld. 'Het is constant sprinten, even stilstaan en weer verder. Heel erg fysiek. Nederland was er snel bij toen de sport bekender en olympisch werd. Daardoor hebben we nu een voorsprong.'



Medailles gepakt

Verschillende senioren- en juniorenteams hebben al medailles gepakt op grote toernooien. Over twee jaar staat de sport in Tokio op de 'echte' Olympische Spelen. 'Dat komt te snel voor ons', denkt Lutje Schipholt. 'Er zit nog een generatie voor ons, maar in 2024 willen we er staan bij de senioren.'

Lutje Schipholt speelt in de zaal bij landskampioen Grasshoppers uit Katwijk. Ze heeft tijdens haar verblijf in Argentinië geen wedstrijd hoeven missen. 'Er zijn drie wedstrijden uitgesteld, mede ook omdat de coach op vakantie is, dus dat komt mooi uit.'

