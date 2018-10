8 Redenen waarom mega webwinkel Alibaba naar Den Haag moet komen

DEN HAAG - Het is één van de grootste webwinkels ter wereld en het bedrijf draait een miljarden omzet: Alibaba. Van babyrompertje tot stereoset en van hair extenions tot Viagra: je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt het daar bestellen. Het Chinese megaconcern zou plannen hebben om naar Nederland te komen en premier Rutte is hoogstpersoonlijk daarvoor aan het lobbyen. Het lijkt er sterk op dat het Limburg wordt, maar een distributiecentrum in Den Haag is natuurlijk veel beter, vinden we bij Omroep West.

En wel hierom:



1. Chinatown

Den Haag heeft natuurlijk zijn eigen Chinatown. Achter de grote Marktstraat ligt een complete Chinese wijk, vol met Chinese winkels en restaurants. En natuurlijk de beroemde bogen. De gezellige rode lampionnetjes moeten we natuurlijk ook niet vergeten.

En natuurlijk is het dé omgeving waar je andere Chinezen kunt ontmoeten. Kortom: alle reden voor Chinezen om zich hier thuis te voelen.



2. ADO Den Haag

Onze Haagse groen-gele trots ADO Den Haag is natuurlijk in handen van de Chinezen. Al is de relatie met aandeelhouder Wang niet altijd koek en ei, we horen steeds minder over spanningen bij de club.

Maar door de Chinese aandeelhouder heeft Den Haag natuurlijk al een bijzondere band met China. Toch leuk, om ver van huis een beetje voor 'je eigen cluppie' te kunnen juichen?



3. Wij hebben Henk 'Chinese' Kool als geheim wapen

Als er nou iemand is die weet hoe je Chinese bedrijven naar Den Haag lokt, is het voormalig wethouder Henk Kool. Naar eigen zeggen wist hij in het verleden ruim 70 Chinese bedrijven naar Den Haag te lokken. Hij is nog steeds betrokken bij de Vereniging Nederland-China en is voorzitter van The Economic Board The Hague.

'Alibaba naar Den Haag? Daar kan ik geen zinnig woord over zeggen', verklaart Kool tegenover Omroep West. 'Maar dat zou fanatistisch zijn! Daar zou je ruimte voor moeten vrijmaken. Het is new economy, daar zitten de banen van de toekomst. De komst van Alibaba zou een mooie opsteker zijn', zegt hij. Volgens hem wordt het wel lastig, want je moet eerst een goede band opbouwen voor je zaken kunt doen met Chinezen.



4. We vieren hier al uitgebreid Chinees Nieuwjaar

In Den Haag kijkt niemand meer gek op van dansende leeuwenkoppen, drakendansen, een grote optocht en vuurwerk in februari. We vieren hier al jarenlang Chinees Nieuwjaar.

Met nog meer Chinezen erbij kan dat alleen maar groter en dus nog gezelliger worden. Zou het ons lukken Alibaba naar Den Haag te lokken, in het jaar van de hond?



5. Chinees eten kan hier uitgebreid

In Den Haag struikel je over de Chinese restaurants. En niet alleen in Chinatown, maar ook in de rest van de stad. Sterker nog, we hadden hier ooit een Chinees restaurant met een Michelinster: HanTing.

De zaak aan de Prinsestraat bestaat nog steeds, maar heet tegenwoordig Zheng.



6. Zelf Chinees koken kan ook

Mochten de Chinese werknemers van Alibaba niet elke dag uit eten kunnen, of raar opkijken van Hollandse uitvindingen als Foe Yong Hai en Babi Pangang, dan zijn er genoeg mogelijkheden om aan ingrediënten voor een maaltje net als thuis te komen. Den Haag heeft een ruim aanbod aan Chinese toko's, waar je van alles kunt kopen.

Maar het wordt nog beter: we hebben ook de grootste Aziatische supermarkt van Nederland. Sinds eind 2016 te vinden in de Haagse wijk Ypenburg. Met 14.000 vierkante meter is er voor iedereen vermoedelijk wel wat te vinden.



7. Welkom allemaal

Het stikt hier al van de expats, dus een paar Chinezen meer of minder vallen heus niet op. De internationale scholen schieten als paddestoelen uit de grond, expats hebben een eigen krant en er zijn ook veel bedrijven die zich speciaal op deze doelgroep richten.

Kortom, we kijken er niet vreemd van op. Rustaaaag!



8. Chinese peper in onze begroting

Laten we eerlijk zijn: hoewel je veel gejubel hoort over hoe goed de Nederlandse economie draait, kan Den Haag nog wel een oppeppertje gebruiken.

Een vestiging van Alibaba brengt veel werkgelegenheid mee, dus laten we hopen dat Premier Rutte in augustus enthousiast over zijn woonplaats heeft verteld tijdens het gesprek met een delegatie van het bedrijf. En zo niet... kom op, Mark. Laat ons sprookje rond Alibaba echt uitkomen. Zai jian! Oftewel: tot

ziens!