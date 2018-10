Eva Akerboom (26) uit Lisse beëdigd als jongste Tweede Kamerlid

LISSE - Eva Akerboom (26) uit Lisse is dinsdag beëdigd als Tweede Kamerlid voor de Partij voor de Dieren. Akerboom, het jongste lid van de huidige Tweede Kamer, vervangt tijdelijk Femke Merel van Kooten-Arissen, die tot februari met zwangerschapsverlof is.

De in Lisse geboren volksvertegenwoordiger is voor haar partij al duoraadslid in Amsterdam, waar ze ook woont. Eerder was ze voorzitter van PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren.

Akerboom is het tweede tijdelijke Kamerlid binnen een week dat wordt geïnstalleerd in Den Haag. Vorige week werd Christine Teunissen tijdelijk lid van de Tweede Kamer, waar ze fractievoorzitter Marianne Thieme vervangt.

