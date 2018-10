Column: Better Call Saul

DEN HAAG - Al jaren heb ik een beker op mijn bureau staan van de serie Better Call Saul. Gewoon, een geintje. Nooit bedacht dat we hier een zaak zouden draaien die daadwerkelijk Breaking Bad-achtige proporties aanneemt. En vergis u niet, déze serie speelt gewoon in uw achtertuin. Drugslabs, midden in de samenleving.

Het begon met leveringen van duizenden liters chemicaliën. Mede door goede observatie staan nu twaalf verdachten voor de rechter, die op meer dan tien locaties drugs produceerden, verwerkten, opsloegen. En niet alleen dat: er werden bijvoorbeeld ook zware wapens aangetroffen. U kunt het allemaal lezen in de kranten van woensdag.

Wat me grote zorgen baart is dat dit soort lui gewoon midden in een dorp deze rommel maakt, met alle gevolgen van dien. Opslaat, met alle gevolgen van dien. Zware wapens nodig denkt te hebben, met alle gevolgen van dien.

We vonden bijvoorbeeld een handgranaat en een automatisch vuurwapen. Midden in een appartementencomplex. Het is te zot voor woorden. En ik vraag me af of de buurman van een paar deuren verder dat beseft, als hij in het weekend denkt: 'Ach, een pilletje moet kunnen toch?'

Er zijn dagen dat ik grote trots voel voor wat wij hier voor elkaar boksen. En dit zijn zulke dagen. Twee weken lang staan onze officieren met deze zaak op zitting, duizenden pagina's dossier weten ze samen te pakken in één duidelijk verhaal om de rechtbank te overtuigen dat deze verdachten van straat moeten.

De rest van de week mogen zij zich verdedigen, zoals dat hoort in een rechtszaak. Door ons en de politie is maanden gewerkt aan dit onderzoek, om een sterke zaak neer te zetten. Dus als ik ze een klein adviesje mag geven: better call Saul.

Uw hoofdofficier,

Bart Nieuwenhuizen

