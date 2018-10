Brrrrr... gigantische spin jaagt vrouw stuipen op het lijf, haar noodkreet maakt veel los

DEN HAAG - 'Help Den Haag, een spin!', met die noodkreet wist Sheena Wilson dinsdag half Den Haag te mobiliseren. In een plafondhoek van haar woning in de Vruchtenbuurt zat een spin. Niet zomaar een lief klein spinnetje, het was een gigantische, grote, enge, griezelige, bruine spin met acht heel lange poten. Wilson maakte een filmpje, postte foto's en internet ontplofte.

Wilson wist niet wat voor spin het was en hoe ze van het monster af moest komen. 'Normaal ben ik geen doder, in Canada laat ik zelfs muizen in het park vrij. Maar deze 'fecker' *%^& is GROOT en moet geëxecuteerd worden of mijn huis verlaten', schreef ze bij haar noodkreet. Tekst loopt door na video.



De adviezen vlogen om haar oren. 'Burn the house, brand je huis plat', was een veel gegeven advies. 'You're Canadian, politely ask him to vacate the premises, Je bent Canadees, vraag hem beleefd om je huis te verlaten'. En veel mensen schreven dat Wilson de Dierenambulance moest bellen.



Steve de spin

Eerst was er nog onduidelijkheid of het monster een spin of een vleermuis was. Bij nadere inspectie bleek het beest toch écht acht poten te hebben en geen vleugels. Inmiddels hadden de reageerders de monsterspin een naam gegeven. 'Een iemand noemde de spin Steve en dat ging een eigen leven leiden', vertelt Sheena Wilson een dag na het avontuur. Steve, werd uiteindelijk door de Dierenambulance Den Haag gevangen.

'De chauffeur heeft de spin met een handschoen aan in een tonnetje gevangen. Mijn man kwam net thuis en die was heel verbaasd dat de ambulance voor de deur stond, maar dat was het advies wat ik het meeste had gekregen, dus had ik hen ingeschakeld', aldus de goedlachse Canadese.



Inheemse spinnensoort

Op het filmpje en de foto's leek Steve heel groot, maar in werkelijkheid was hij 'slecht tussen de drie en de vijf centimeter' vertelt een medewerker van de Dierenambulance Den Haag. Na uitgebreid onderzoek kwamen de spinnenvangers tot de conclusie dat Steve tot een inheemse spinnensoort behoort. 'Het was een kruisspin', een soort die te herkennen is aan het kruis op de rug.

Omdat kruisspinnen een binnenlandse soort zijn, is Steve gewoon in de Haagse natuur los gelaten. In het gebied van Meer en Bos, waar hij ook de woning van Sheena Wilson was binnengekropen. 'It better not come back to me', reageert ze vrolijk.