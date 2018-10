De kogel is door de kerk: definitief geen strandhuisjes op Westlandse stranden

WESTLAND - Er komen geen strandhuisjes op het strand van Monster. De gemeenteraad van Westland heeft dinsdagavond een streep door het plan gezet. Een motie van oppositiepartij Westland Verstandig waarin wordt gesteld dat 'de raad tegen de bouw van strandhuizen is in welke vorm, in welke aantallen en op welke plaats op het strand en in de duinen dan ook' kreeg de steun van PvdA, D66, GroenLinks én de collegepartijen CDA en CU/SGP.

Over de strandhuisjes is meer dan tien jaar gepraat. In eerste instantie zouden er 300 huisjes komen, later werden dat er honderd en in het laatste plan zouden het er nog vijftig zijn. De vorige gemeenteraad was zo verdeeld over het plan dat een beslissing werd uitgesteld tot na de verkiezingen van afgelopen maart. Gisteravond was daarom de snelheid waarmee het besluit werd genomen opmerkelijk: binnen zes minuten en zonder veel discussie.

Ondernemer Hans Fatels van Westland Strandhuis, de man die het plan ooit bedacht, is teleurgesteld: 'Jammer. Ik zag het al aankomen, maar als de gemeente het niet wil dan gaat het niet door. Ik ben wel blij dat er een besluit is, het is fijn dat het nu eindelijk duidelijk is.'



'Kosten vergoeden'

Voor Fatels is de zaak hiermee nog niet afgedaan. 'Ik ga nog kijken hoe we het gaan afhandelen. Ik heb kosten gemaakt op basis van gewekte verwachtingen door drie opeenvolgende wethouders. Hoe gaan we dat netjes oplossen?' Daarna is Fatels er wel klaar mee: 'Dan ga ik mooie andere projecten doen buiten het Westland.'

Een andere ondernemer, Tom Ouwerling, was van plan om duinhuisjes neer te zetten in de duinen bij 's Gravenzande. Ook dat plan lijkt na het raadsbesluit niet meer door te kunnen gaan. 'We geven het nog niet helemaal op,' zo reageert Ouwerling, 'Maar de kans van slagen wordt wel steeds kleiner.'



'Gemiste kans'

De VVD in Westland noemt het raadsbesluit 'een gemiste kans'. 'Wij zijn voor tijdelijke huisjes, die na het seizoen weer worden weggehaald. Dat is goed voor het toerisme en goed voor de economie van Monster. Erg jammer,' aldus fractievoorzitter Sander Zuiderwyk.

