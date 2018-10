Politie zoekt met honden naar spoor Mona Baartmans op Oosteinde in Delft

DELFT - De politie zoekt woensdag op het Oosteinde in Delft met speurhonden naar een spoor van Mona Baartmans. De 79-jarige vrouw wordt sinds drie weken vermist.

De politie zoekt met man en macht naar Baartmans. Er zijn al camerabeelden bekeken, er is met duikers in stadsgrachten gezocht en er is een buurtonderzoek ingesteld. Verder is in Team West en Opsporing Verzocht aandacht besteed aan deze vermissing.

De politie toonde dinsdag in het tv-programma Team West beelden van mensen die mogelijk iets hebben gezien dat te maken kan hebben met de vermissing van Baartmans. Die mensen waren zondag 23 september even na 17.00 uur op het Oosteinde in Delft. De bejaarde vrouw zou daar op dat moment zijn afgezet door de bestuurder van een zwarte Renault Megane. De politie wil weten wat deze getuigen daar hebben gezien.



Oudste zoon vast

In verband met de verdwijning van Mona Baartmans is haar oudste zoon vastgezet. Deze 60-jarige man uit Oud-Beijerland wordt verdacht van betrokkenheid de vermissing van zijn moeder.

De jongste zoon van Baartmans vreest dat zijn moeder niet meer leeft. Hij wijst op het feit dat zijn moeder medicijnen slinkt voor haar hart. Een week zonder medicijnen zou ze volgens hem niet overleven.