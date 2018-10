Deel dit artikel:













Meerdere vaten gevonden in leegstaand pand in Ter Aar Brandweer doet onderzoek in Ter Aar | Foto: Regio15

TER AAR - In een leegstaand bedrijfspand aan de Hertog van Beijerenstraat in Ter Aar is een aantal vaten gevonden. Volgens de brandweer Hollands Midden zijn de vaten dicht en lekken ze niet. De vaten zijn onderzocht, maar er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het gaat om drugsgerelateerd afval. Wat er wel in zit, is nog onbekend.

Een werknemer, die aan het werk is voor het pand in verband met vervuilde grond, zegt dat er een groot aantal blauwe tonnen binnen staat. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat medewerkers van de afdeling gevaarlijke stoffen ter plaatse metingen hebben verricht. Een gespecialiseerd bedrijf gaat de vaten afvoeren.