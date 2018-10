Tientallen mensen gedupeerd door fouten bij schuldhulpverlening Delft

DELFT - Zeker tientallen mensen die afhankelijk zijn van de schuldhulpverlening in Delft zijn de afgelopen tijd mogelijk niet goed geholpen en zijn daardoor benadeeld.

De gemeente Delft heeft in het werk van in ieder geval een medewerker ‘onregelmatigheden’ geconstateerd. Daarom worden de dossiers van in totaal 360 mensen die gebruik maken van de schuldhulpverlening opnieuw onder de loep genomen.

Hoewel alles nog in volle gang is, is al wel duidelijk dat 'in een groot aantal dossiers' fouten zijn aangetroffen, aldus de Delftse wethouder Karin Schrederhof (PvdA, armoedebeleid). Volgens haar neemt het Delfts stadsbestuur de zaak 'zeer hoog op'. 'Fouten bij schuldhulpverlening hebben voor toch al kwetsbare cliënten flinke gevolgen.'

Onderzoek na signalen





Eerder dit jaar kwamen er bij het college van burgemeester en wethouders signalen binnen dat er onregelmatigheden waren geconstateerd in het werk van een medewerker van de Financiële Winkel in Delft.

Dat is de afdeling van de gemeente waar mensen met problematische schulden worden geholpen. Direct werd een 'uitvoerig onderzoek' begonnen.



Groot aantal dossiers

Dat loopt nog steeds. Daarom is nog niet helemaal duidelijk hoe groot de problemen zijn. Maar volgens Schrederhof gaat het in ieder geval om 'een groot aantal dossiers' waarin fouten zijn aangetroffen en niet alleen in die van de betreffende medewerker.

Daarom krijgen nu alle 360 mensen die gebruik maken van de schuldhulpverlening een brief met een verzoek om met hen een afspraak te maken. Hun dossiers worden opnieuw beoordeeld. Om de problemen goed in beeld te krijgen, worden ook externe deskundigen ingeschakeld.

Volgens de wethouder zijn er meerdere dingen niet goed gegaan. Zo zijn dossiers niet compleet, werd er te lang over de hulp gedaan en werd er geen goed contact met de klanten onderhouden.

Cliënten die zich met een schuldhulpvraag melden, mogen erop vertrouwen dat de gemeente hen ondersteunt Karin Schrederhof – Wethouder

Dat kan ertoe hebben geleid dat cliënten die bijvoorbeeld niet in de juiste procedure terecht zijn gekomen en daardoor niet de juiste financiële ondersteuning hebben gekregen. Dat weer met als gevolg dat zij of schuldeisers financiële nadelen hebben opgelopen. De wethouder: 'Elke benadeelde cliënt is er één te veel. Cliënten die zich met een schuldhulpvraag melden, mogen erop vertrouwen dat de gemeente hen ondersteunt.'

Delft gaat mensen die zijn benadeeld zo goed mogelijk helpen, aldus Schrederhof. Dat kan in sommige gevallen zelfs betekenen dat de gemeente zelf de schulden overneemt en dan gaat proberen met de schuldeisers afspraken te maken. De klant zou dan bij de gemeente moeten aflossen.



Geen fraude

De wethouder zegt dat binnen de gemeente actie is ondernomen. 'Op proces- en persoonsniveau zijn adequate maatregelen genomen.' Wat dat precies inhoudt en of de betrokken ambtenaar is ontslagen, wil ze niet zeggen omdat dat privacygevoelige informatie is. Wel is duidelijk dat de ambtenaar geen fraude of andere strafbare feiten heeft gepleegd.

Hoe lang de problemen al aan de gang zijn, is ook nog niet bekend. De komende tijd moet duidelijk worden hoe dit heeft kunnen gebeuren. De wethouder verwacht daarover aan het begin van volgend jaar meer helderheid te kunnen bieden.



'Dit wil je zo niet'

Voor Schrederhof is het belangrijk, zegt zij, dat iedereen goed wordt geholpen. 'Het gaat om een kwetsbare groep. Het hebben van schulden grijpt vaak er erg in op het leven van mensen. Hulp moet goed lopen. We gaan echt ons uiterste best doen om dit zo goed mogelijk op te lossen. Dit wil je zo niet.'