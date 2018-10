Provincie krijgt 'prijs' voor miljoenen op de bank

DEN HAAG - Het provinciebestuur van Zuid-Holland heeft een prijs gekregen, omdat het dit jaar bijna 8 miljoen euro over heeft gehouden. Provinciebestuurder Jeannette Baljeu (VVD) nam de nieuwe trofee woensdagochtend tijdens de Statenvergadering in ontvangst. Het gaat om de 'Grote Oppot Wisseltrofee', een initiatief van de Partij van de Arbeid, die tot de nok toe gevuld is met chocoladegeld.

PvdA-Statenlid Ron Hillebrand wilde hiermee - op ludieke manier - aandacht vragen voor het feit dat de provincie jaar na jaar miljoenen overhoudt. 'Inmiddels is er een reserve van 0,75 miljard ontstaan.' Volgens Hillebrand zou het een wedstrijdje zijn welke provinciebestuurder in Zuid-Holland meer geld kan overhouden. Dus als er iemand is die zegt dat hij beter heeft gepresteerd en dat ook kan aantonen, dan gaat de prijs naar diegene.' Hillbebrand vindt dat het geld beter uitgegeven kan worden aan noodzakelijke dingen.

Gedeputeerde Baljeu, verantwoordelijk voor de financiën van de provincie, zag er de humor wel van in. 'Ik ben trots dat ik een jaar na mijn aantreden al een prijs heb mogen ontvangen. En ik ben trots op mijn ouders, die mij hebben geleerd dat ik zorgvuldig met geld moet omgaan', zei de provinciebestuurder met een knipoog. Hillebrand reageerde daarop gevat: 'Ik geef u ter overweging mee dat u op uw hoogtepunt zou kunnen stoppen.'



Serieuze noten

Toch werden er ook serieuze noten gekraakt tijdens het politieke debat over de najaarsnota, waarin staat hoe het is gegaan met de uitvoering van de begroting. Volgens Statenlid Jacco Schonewille van SGP-ChristenUnie is het college 'te positief over de bereikte resultaten en is de visie op de toekomst niet kritisch genoeg'. Schonewille: 'De resultaten lopen achter op de plannen voor 2018. Daarnaast moeten we het geld niet oppotten als dat niet nodig is, want er zijn nu al grote uitdagingen op het gebied van bodemdaling en energietransitie.'

Ook de Partij voor de Dieren had kritiek op het gevoerde beleid. 'Voor het zesde jaar op rij zijn door dit college de natuurdoelen niet gehaald', zei Statenlid Carla van Viegen.



Warmtenet

De PVV zag kans om aandacht te vragen voor het warmtedossier. Een warmtenet moet in de toekomst onder andere Leiden, Den Haag en het Westland van restwarmte uit de haven van Rotterdam verwarmen. PVV'er Ed Braam wilde dat de discussie hierover in de openheid kan worden gevoerd. 'Het is belangrijk dat de wetgevende macht in Nederland gecontroleerd kan worden door de pers die nu door de geheimhouding haar werk niet kan uitvoeren', aldus Braam. Het voorstel van de PVV kon niet op steun rekenen van andere partijen.

De najaarsnota is door de Provinciale Staten aangenomen, alleen de PVV stemde tegen. De subsidies van 440.000 euro voor Faunabeheereenheid Zuid-Holland, 270.000 euro voor Natuurmonumenten en 2.752.250 euro voor het InnovationQuarter (maatschappij die samenwerkt met bedrijven en andere partners om Zuid-Holland economisch te versterken) zijn daarmee onder andere goedgekeurd.