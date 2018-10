Deel dit artikel:













Aanhouding in verband met geweldsincident Delft De schietpartij in de Breestraat. | Foto: Regio15

DELFT - In het onderzoek naar de geweldsincidenten in Delft is woensdag een 21-jarige inwoner uit Zoetermeer aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij het incident op maandag 8 oktober in de Breestraat.

Het OM beschikt over aanwijzingen dat hij mogelijk de bestuurder is geweest van de vluchtauto die bij het incident is gebruikt. De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij geen contact mag hebben met de buitenwereld, maar alleen met zijn advocaat. De Zoetermeerder wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. LEES OOK: Geweld in Delft: dit gebeurde de afgelopen maanden