Partner Willie Dille wil erkenning voor verkrachtingsverhaal

DEN HAAG - Erkenning voor het verhaal van Willie Dille. Dat is waar haar partner, Caspar Reedijk voor strijdt. Het straffen van de daders komt voor hem momenteel op de tweede plaats. 'De daders komen vanzelf boven drijven', zegt Reedijk in een interview met Omroep West.

De zomer van 2018 verloopt dramatisch voor Caspar Reedijk en zijn gezin. Zijn partner, het PVV-raadslid Willie Dille, pleegt begin augustus zelfmoord. Twee dagen daarvoor plaatst ze op Facebook een video waarin ze zegt te zijn ontvoerd en verkracht door een groep moslims. Ex-PVV'er en collega-raadslid Arnoud van Doorn van de islamitische Partij van de Eenheid zou volgens Dille achter de daad hebben gezeten. Van Doorn weerspreekt de aantijging.

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie kennen het verkrachtingsverhaal van Dille en voeren meerdere gesprekken met haar. Het OM besluit echter geen onderzoek te starten omdat Dille volgens het OM geen aangifte wilde doen. Ook zijn er onvoldoende aanknopingspunten, zegt het OM. Daar heeft de zelfgekozen dood van Dille geen verandering in gebracht.



Bewijzen

Caspar Reedijk zegt wel bewijzen te hebben die het verkrachtingsverhaal van Dille bevestigen. Zo heeft Dille een gedetailleerd verslag geschreven over de gebeurtenis die op 15 maart 2017 plaatsvond. Dit zegt Reedijk daarover.



Toch is Caspar Reedijk niet naar de politie gestapt met zijn bewijzen. Hij legt uit waarom niet.



Reedijk is zeer kritisch over de rol van de Haagse burgemeester Pauline Krikke. Zij startte een onderzoek naar de woonplaats van Dille omdat anonieme bronnen hadden gezegd dat ze in Rijswijk woonde en niet in Den Haag. Een raadslid is verplicht om in de gemeente te wonen waar hij of zij in de gemeenteraad zit. Volgens Reedijk begon Krikke dit onderzoek terwijl ze wist dat Dille zich bedreigd voelde. Door die bedreigingen kon ze in Den Haag slecht slapen.



Caspar Reedijk twijfelt er niet aan dat Arnoud van Doorn achter de verkrachting van Willie Dille zit. Het interview dat Van Doorn deze week had met Cafe Weltschermz bevestigt dit, volgens hem. Van Doorn zegt daarin dat hij niet uitsluit dat Dille is verkracht. Ook zou het volgens Van Doorn kunnen dat de daders van de mogelijke verkrachting zijn naam hebben genoemd. Dit zegt Reedijk daarover:



Pas een half jaar na de verkrachting nam Willie Dille mensen in vertrouwen over de gebeurtenis. Ook haar partner wist pas een half jaar later van de verkrachting. Eerder heeft ze hem dit niet verteld.



Caspar Reedijk weet nog niet precies hoe hij verder moet.