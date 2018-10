Deel dit artikel:













Mannen opgepakt vanwege wapens en drugs Archieffoto

DEN HAAG - De politie heeft dinsdagavond in Den Haag twee mannen aangehouden in een onderzoek naar vuurwapens en drugs. Waar precies wil een woordvoerder niet zeggen, maar het gaat om een wijk 'in het zuiden van de stad'.

Sowieso is de politie nog niet heel concreet over wat er allemaal speelt. De mannen zitten namelijk nog in beperkingen en mogen daarom alleen contact hebben met hun advocaat en niet met de buitenwereld. Het gaat om een 34-jarige man uit Den Haag en een 44-jarige man uit Voorburg. Die zouden illegale vuurwapens in bezit hebben gehad en een aanzienlijke hoeveelheid drugs. Het is niet bekend wanneer de politie met meer nieuws over deze zaak naar buiten komt.