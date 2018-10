Nieuwe sponsor tijdelijk op shirt van ADO Den Haag

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft in Munt Hypotheken een nieuwe shirtsponsor gevonden. De naam van de hypotheekverstrekker staat vanaf volgende week zaterdag bij de thuiswedstrijd tegen NAC Breda op de rug van het Haagse tricot.

De sponsor zal negen wedstrijden op het shirt te zien zijn. Voor de twee keer negen competitiewedstrijden die daarop volgen is ADO in gesprek met andere sponsoren. Ook is de club bezig om voor het KNVB-bekerduel met Feyenoord op donderdag 1 november eenmalig een andere sponsor op de rug van het shirt te krijgen.

