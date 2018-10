Oppositie hekelt slechte informatie over bouw Haags cultuurcomplex

DEN HAAG - Oppositiepartijen in de Haagse gemeenteraad eisen opheldering over de voortgang van de bouw van het cultuurcomplex op het Spuiplein. Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP wachten met smart op een zogenaamd voortgangsbericht over de bouw van het nieuwe onderkomen van onder meer het Residentie Orkest, Nederlands Danstheater en Koninklijk Conservatorium.

Reden is dat het college van burgemeesters aan het begin van het project met de gemeenteraad afsprak dat er iedere drie maanden een brief zou komen over de voortgang van de bouw. Maar dat is nu al te lang niet gebeurd.

'Terwijl wethouder Revis druk bezig is de ene na de andere woontoren te presenteren, vergeet hij helemaal de raad te informeren over de voortgang van het nieuwe cultuurpaleis. De gemeenteraad wacht inmiddels al drie maanden op een update van het college', aldus de twee partijen.



Extra kosten

Fractieleiders Robert Barker (Partij voor de Dieren) en Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) hebben nu schriftelijke vragen gesteld over de kwestie. Zij wijzen erop dat gemeenteraad alleen is ingelicht over de afspraken die verantwoordelijk wethouder Revis (VVD, Stadsontwikkeling) maakte over extra kosten.

'Alleen bij de zogenaamde ‘packagedeal’ van 31 miljoen euro die in allerijl door de raad moest worden geramd, liet het stadsbestuur even van zich horen,' stellen de raadsleden. Ze noemen dat een kwalijke zaak. Ook omdat recent bekend werd dat de supervisor van de bouw - de bekende architect Jo Coenen - zich begin september terugtrok. Hij zou het niet eens zijn met de de wijzigingen die zijn aangebracht in de 'vingers' die het gebouw kenmerken.



Omgang met de Rekenkamer

'Je verwacht dat de raad hiervan op z’n minst formeel op de hoogte wordt gebracht', aldus de fractieleiders. 'Maar het is muisstil gebleven en wij moeten alles via de media vernemen. Op deze manier kunnen wij het stadsbestuur toch niet fatsoenlijk controleren?'

De twee zijn ook niet tevreden over de wijze waarop het stadsbestuur omgaat met de onafhankelijke Rekenkamer Den Haag die onderzoek doet naar het project. Die constateerde onlangs zelf dat de informatieverzameling ‘moeizaam verloopt’. Dit omdat ambtenaren 'terughoudend' zijn met het verstrekken van stukken en omdat de kennis binnen de gemeente over het project 'versnipperd' is.



Onaangenaam getroffen

De raadsleden zijn onaangenaam getroffen door deze mededeling: 'Ongehoord,' aldus Grinwis en Barker. 'De rekenkamer is er om onafhankelijk onderzoek te doen. Daarbij moeten ze alle steun én informatie krijgen. Wij willen dan ook dat het stadsbestuur als de wiedeweerga de informatie geeft die de rekenkamer vraagt.'

