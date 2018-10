'Wat maakt het uit dat Shell dit festival organiseert? Als het maar leuk is!'

DEN HAAG - Experimenteren met bubbelende vloeistoffen, duurzame huizen bouwen, autootjes laten racen op zout water: het gebeurde woensdag allemaal op het Malieveld in Den Haag. Op het Generation Discover Festival van Shell Nederland ervaren kinderen hoe leuk techniek en duurzaamheid zijn. Maar dat stuit ook op kritiek: scholen, de gemeente Den Haag en samenwerkingspartners doen niet mee met het evenement, omdat Shell volgens hen niet uitblinkt in duurzaamheid.

De kinderen op het Generation Discover Festival zijn dolenthousiast en hebben weinig begrip voor de kritiek op Shell. 'Wat maakt het uit welk bedrijf het organiseert? Als het maar leuk en duurzaam is', vindt één van hen. De kinderen beleven plezier aan het experimenteren met al die technische snufjes. 'Ik wilde eigenlijk profvoetballer worden', zegt een jongen. 'Maar nu ik hier ben, word ik toch liever technicus.'

En dat is nou precies de bedoeling van dit festival. Want, zo zegt president-directeur van Shell Nederland Marjan van Loon, het zijn onze kinderen die in de toekomst te maken hebben met duurzaamheid en energietransitie. 'Dat is dan ook de reden dat Shell Nederland het Generation Discover Festival organiseert', aldus Van Loon.



'Shell is ook in transitie'

Maar niet iedereen denkt er zo over. Samenwerkingspartners trokken zich terug en meerdere basisscholen van Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden lieten het evenement aan zich voorbijgaan. Volgens hen zou Shell te weinig groene ambities hebben.

'Erg jammer', vindt Van Loon. 'Mensen denken vaak dat wij onze eigen lijn volgen, maar wij zijn ook in transitie en luisteren graag naar hoe het beter kan. We steken continu de hand uit: kóm met ons praten en kijken wat we doen.'

LEES OOK: Shell investeert in de regio, wie profiteert?