Poolse naaktloper (26) moet boete betalen: 'Mensen kunnen hier bang van worden'

NOORDWIJKERHOUT - De politierechter heeft woensdag een Poolse man uit Noordwijkerhout veroordeeld tot een voorwaardelijke geldboete van 250 euro, omdat hij spiernaakt over straat rende. Hij schokte daarmee allerlei omstanders en maakte zich volgens de Haagse politierechter schuldig aan 'schennis van de eerbaarheid'. De verdachte schaamde zich zenuwachtig glimlachend voor zijn daad en beloofde beterschap.

De 26-jarige Marius W. zorgde op donderdag 19 juli voor veel commotie op de Gooweg, Van der Weijdenlaan en Victoriberg in Noordwijkerhout. Hij had op deze warme dag al zijn kleren uitgetrokken en rende met een vriend die wel gekleed was over straat. De politie had veel moeite om de streaker aan te houden. Agenten moesten fietsen lenen en gebruikten pepperspray om de Pool te stoppen.

De verdachte kan zich van het incident niets meer herinneren, zei hij woensdag in de rechtbank. Hij was onder invloed van pillen (drugs) en kwam een dag later pas weer bij. De man heeft er dus ook geen verklaring voor waarom hij in zijn nakie ging lopen. De rechter concludeerde dat hij 'de weg een beetje kwijt was geweest'. 'Mensen kunnen hier bang van worden, daarom mag het niet volgens de wet', hield hij de Pool voor.



'Dit moet je niet willen'

Volgens de officier van justitie had de man voor veel overlast gezorgd en moeten mensen ongestoord op straat kunnen lopen. 'Dit moet je niet willen.' De officier eiste 250 euro boete.

Nina van Amsterdam, de advocate van Marius W., bepleitte vrijspraak voor schennis van de eerbaarheid. Het zou alleen 'naaktloperij' zijn geweest. 'Het was niet seksueel of onzindelijk. Hij had zijn geslachtsdeel immers niet in de hand.' De raadsvrouw vergeleek het voorval met de reclame van Snelle Jelle, waarin iemand naakt in een telefooncel staat te bellen.

'Dit was shockeren, niet recreëren'

Maar voor de officier van justitie ging deze vlieger niet op. 'Dit was shockeren, niet recreëren.' De rechter was het daarmee eens: het wetsartikel over naaktloperij gaat over mensen die op het strand liggen. Hij veroordeelde de Pool tot een voorwaardelijke boete van 250 euro. 'Zorg dat u van de pillen afblijft. Ik hoop dat u snel weer aan het werk kan en de kleren dan aanhoudt', gaf de rechter mee.

De verdachte moet nog een straf uitzitten voor inbraak. Daarna wil hij weer gaan werken als schoonmaker.

