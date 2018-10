Verbouwing Provinciehuis Zuid-Holland gaat door

DEN HAAG - De renovatie van het hoofdgebouw van het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag gaat definitief door. Provinciale Staten zijn woensdagmiddag akkoord gegaan met het plan dat zo’n 50 miljoen euro kost.

Vrijwel alle partijen zien nut en noodzaak van de renovatie. Ria Oosterop van coalitiepartij D66 spreekt over ‘een goed evenwicht tussen de noodzakelijke renovatie en de daarbij benodigde investeringen’.

‘De technische installaties zijn sterk verouderd en daarmee volstrekt onvoldoende duurzaam. Het huidige onderkomen is niet toekomstbestendig’, vindt het D66-Statenlid. Frits Paymans van coalitiepartner VVD noemt het Provinciehuis ‘het visitekaartje van onze provincie’ en moet dus aan de eisen van de huidige tijd voldoen.



'Veel tijd verspild'

Jacco Schonewille (SGP & ChristenUnie) is zeer kritisch over het voorstel. Hij gebruikte een trein als metafoor: 'We stonden als Provinciale Staten jarenlang te wachten op de trein. Er is veel tijd verspild en geld over de balk gesmeten. En nu worden we ineens door het college in die trein geduwd en zitten we in een trein die maar een richting op kan.’

Bart Canton van de Partij voor de Dieren verwacht dat de kosten van de renovatie van ‘Gebouw C’ - zoals het hoofdgebouw eigenlijk heet - hoger zullen uitvallen. Hij bracht andere grote verbouwingen in herinnering. ‘De verbouwing van het Rijksmuseum was duurder dan gepland. De verbouwing van Utrecht Centraal Station was duurder dan gepland. De bouw van European Patent Office in Rijswijk was duurder dan gepland. Gebouw C; duurder dan gepland? Over een paar jaar zullen we constateren dat het zo is.’



Niet meer dan 13 miljoen

PVV’er Henk de Vree memoreerde tijdens het debat dat de kosten voor de renovatie in 2010 nog op 13 miljoen euro werden begroot, nu gaat het om ongeveer 50 miljoen euro. ‘De renovatie wordt bekostigd door Zuid-Hollands belastinggeld. De provincie moet daarom zo zuinig mogelijk zijn’, zei De Vree. ‘Daarom mogen de kosten niet hoger worden dan 13 miljoen euro.’ Het voorstel van de PVV werd door alle andere fracties verworpen.

Het voorstel van het provinciebestuur om het hoofdgebouw te renoveren voor ongeveer 50 miljoen euro, haalde het wel. Alleen de PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.



'Een lastig traject'

Provinciebestuurder Jeannette Baljeu (VVD) gaf toe dat de totstandkoming van het plan ‘een lastig traject was’. Baljeu: Het is vaak lastig om iets over je eigen huis te moeten zeggen. Het is altijd leuker om dingen voor ‘buiten’ uit te geven, maar dit zijn wel de zaken die moeten gebeuren en ik kijk met vertrouwen naar de renovatie.’

