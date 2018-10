Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











ZZ Leiden start ijzersterk in poulefase Europa Cup ZZ Leiden-speler Kenneth Simms (rechts) springt naar de bal. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - Zorg en Zekerheid Leiden is uitstekend van start gegaan in de FIBA Europe Cup. Het basketbalteam van de nieuwe coach Rolf Franke versloeg in Turkije woensdagavond Sakarya BSB: 56-69.

In de pauze leidde ZZ Leiden, dat onder politiebegeleiding naar de hal werd gebracht, al met 22-21. Deze maand verzekerde het zich van deelname aan het hoofdtoernooi door een dubbele overwinning op ece Bulls Kapfenberg uit Oostenrijk. 'We hebben als team deze wedstrijd goed voorbereid', verklaarde Franke. 'Het is heel knap hoe de spelers met de tempowisselingen van de wedstrijd zijn omgegaan. Last but not least, de verdediging die weer goed stond. Op naar de volgende wedstrijd.'

Drie thuisduels op rij Worthy de Jong (tien rebounds, vijf steals) en de Amerikaanse aanwinst Darius Thompson waren de Leidse topschutters met beiden twintig punten. ZZ Leiden heeft nu drie Europese thuisduels op rij in het vooruitzicht. Volgende week wacht een ontmoeting met CSM CSU Oradue uit Roemenië.