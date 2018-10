Deel dit artikel:













Gewapende overval op snackbar Gouda; dader op de vlucht Best Snack Gouda werd overvallen door een gewapende man | Foto: Google Maps

GOUDA - Een snackbar aan de Graaf Florisweg in Gouda is woensdagavond overvallen door een gewapende man. Het gaat om de zaak Best Snack Gouda. De politie is nog op zoek naar de dader. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geen gewonden gevallen.

De overval werd woensdagavond rond 20.15 uur gepleegd. Het is nog onduidelijk of er iets buit is gemaakt. De dader is na de overval op de vlucht geslagen. De politie heeft via Twitter een signalement van hem verspreid. Het gaat om een blanke of lichtgetinte man. Hij droeg een zwarte jas en een rode sjaal.