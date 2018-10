Hypotheekfraude in Leimuiden: tot tien maanden cel geëist

LEIMUIDEN - Een 19-jarige meisje dat net een huis van haar moeder had gekocht en daarnaast nog twee panden ter waarde van 340.000 euro in Leimuiden wilde kopen. Dat trok de aandacht van de Belastingdienst en de politie. Al snel ontstond het beeld van een frauderende stiefvader, die de vrouwen in zijn familie gebruikte om geld wit te wassen.

Op papier leek dat allemaal in orde. De jonge vrouw had een baan bij de autohandel in Nieuw-Vennep van haar 51-jarige stiefvader. Die baan zou haar 22.500 euro per jaar opleveren. Daarnaast zou ze haar pas gekochte huis in Aalsmeerderburg verhuren voor 12.000 euro per jaar.

Maar wat wel een beetje vreemd was, zo stelt het Openbaar Ministerie (OM), was dat haar stiefvader uit Buitenkaag alles regelde tijdens de verkoop. Hij kwam met de benodigde papieren aanzetten, zoals de werkgeversverklaring van de autohandel en een huurovereenkomst van het nieuwe huis van het meisje.



Wel eens gewerkt in de autozaak

De jonge vrouw werd aangehouden en verhoord. Al snel bleek dat ze een mbo-opleiding volgde in de periode van 2011 tot en met 2013 en in de vakantie 'wel eens' gewerkt had in de autozaak. Maar zeker geen 38 uur in de week, zoals in de werkgeversverklaring stond.

Volgens het OM had de 51-jarige moeder van het meisje een vervalste werkgeversverklaring opgemaakt en betaalde zij 'salaris' uit, terwijl de jonge 19-jarige daar helemaal niet voor had gewerkt. Van haar rekening werd het geld weer doorgesluisd naar de rekening van haar moeder, onder het mom van 'rente en aflossing' voor het huis in Aalsmeerderburg.



Verdacht van witwassen

Het OM verdenkt de betrokkenen ervan geld te hebben witgewassen. Bovendien was de jonge vrouw van 19 jaar door valsheid in geschrifte en oplichting van de bank eigenaresse geworden van panden waar een flinke overwaarde op is ontstaan, zo stelde de officier van justitie. Ook dat wordt als witwassen te zien.

Woensdag eiste het OM dan ook een celstraf van tien maanden – waarvan vier voorwaardelijk – tegen de 51-jarige stiefvader. Zijn vriendin hoorde de officier van justitie tweehonderd uur werkstraf tegen haar eisen en een gevangenisstraf van één maand.



Moeder en dochter de cel in

Verder eist het OM een werkstraf van 160 uur en een gevangenisstraf van een maand tegen het 19-jarige meisje. Als het aan de officier van justitie ligt, gaat ook haar moeder een maand de cel in en krijgt zij een werkstraf van honderd uur. De uitspraak is over twee weken.