West Wekker: Modestudenten van ROC's maken winterjassen voor vluchtelingen Foto: Sheltersuit

REGIO - Goedemorgen! ROC-studenten gaan warme winterjassen maken om vluchtelingen te helpen. En een man uit Voorschoten hoort of hij de gevangenis in gaat voor het bezitten en invoeren van wapens uit Slowakije. Dit en meer lees je in de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten?

De rechter doet uitspraak in de zaak tegen een 33-jarige Voorschotenaar die wapens zou hebben ingevoerd uit Slowakije. Bij een huiszoeking in de Wielewaallaan in april vonden politieagenten vier gaspistolen en twintig patronen. Tegen de verdachte is drie jaar cel geëist.

Modestudenten van elf ROC's door het hele land, waaronder ROC Mondriaan in Den Haag, komen in actie voor vluchtelingenkinderen. Vandaag en morgen maken ze winterjassen van tassen en de bedoeling is om er nog voor de kerst drieduizend in Duinkerke (Frankrijk), Sarajevo (Bosnië en Herzegovina) en Lesbos (Griekenland) te krijgen.

Het weer: net als gisteren wolkenvelden met later mogelijk wat motregen. Bij een noordwestenwind (kracht 1-3) komt de minimumtemperatuur op ongeveer 10 graden uit. net als gisteren wolkenvelden met later mogelijk wat motregen. Bij een noordwestenwind (kracht 1-3) komt de minimumtemperatuur op ongeveer 10 graden uit.

Beeld MeteoGroup En dit moet je verder nog weten:

De gemeenteraad beslist vanavond of Alphen aan den Rijn bijna 700.000 euro gaat bijdragen aan de nieuwe ijshal in Leiden. Er komt sowieso een 250 meter lange baan, maar schaatsclubs en voormalig olympisch kampioen Mark Tuitert pleiten voor een 333-meterbaan.

- Er wordt een landelijke veiligheidsscan ingevoerd voor woningen van burgemeesters. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken besloten nu burgemeesters vaak doelwit zijn van agressie en bedreiging, meldt de Volkskrant.

De roker wordt definitief een paria, meldt De Telegraaf. Een pakje sigaretten zal over een paar jaar minimaal een tientje kosten. In de zorg, bij de overheid en de horeca mag binnen een paar jaar helemaal niet meer gerookt worden. Ook niet in rookruimtes of in rookhokken. Datzelfde geldt voor schoolpleinen, speeltuinen en sportterreinen.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Samen met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad. Dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma vol bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties. Deze week: Zoetermeer.

