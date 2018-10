Deel dit artikel:













Daan Preuninger (Fortuna) schiet korfballers Oranje naar halve finale EK Daan Preuninger in actie tegen Tsjechië op het EK. (Foto: Marco Spelten/Actiefotografie.nl)

DELFT - Het Nederlandse korfbalteam heeft zich op het Europees kampioenschap in Friesland overtuigend geplaatst voor de halve finales. De ploeg van de Haagse bondscoach Wim Scholtmeijer was in Leeuwarden in de kwartfinales veel te sterk voor Tsjechië: 35-10. Topschutter was Daan Preuninger, speler van Fortuna uit Delft, met negen rake worpen.

'Mijn schoten gingen lekker en als vak speelden we goed', sprak Preuninger na afloop. 'Ik denk dat het publiek van ons kon genieten, net als wij van hen. Het was een sfeervolle entourage.'

Tegenstander tijdens de halve finale in Heerenveen is vrijdagavond aartsrivaal België, het enige land dat Oranje doorgaans een beetje partij kan bieden. Een finale tussen de twee buurlanden was ook verwacht, maar de Belgische ploeg verslikte zich op dit EK in de groepsfase tegen Duitsland en verloor met 20-18.

Monsterscores in groepsfase Nederland won de Europese titel al zes keer en de zevende titel lijkt eraan te komen, getuige de monsterscores van het team op het EK in Friesland. Oranje - met ook Barbara Brouwer, Nick Pikaar, Mick Snel en Celeste Split van landskampioen TOP uit Sassenheim en Fortuna-speelster Fleur Hoek - won in de groepsfase van Catalonië (31-13), Engeland (31-10) en Polen (40-12). 'Na deze aanloop van vier wedstrijden krijgen we nu een duel van een andere orde. We zullen tegen België op alle vlakken aan de bak moeten', besefte bondscoach Scholtmeijer. De andere halve finale gaat tussen Duitsland en Portugal.

