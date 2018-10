Net geen goud voor Matthew Immers (17) op Jeugd Olympische Spelen

DEN HAAG - Beachvolleyballer Matthew Immers is er net niet in geslaagd om goud te winnen op de Jeugd Olympische Spelen. Samen met zijn dubbelpartner Yorick de Groot verloor de 17-jarige Hagenaar woensdag in de finale van het Zweedse koppel Ahman en Helvig: 22-20, 21-15. En dus bleek zilver het hoogst haalbare in Buenos Aires.

'Die eerste set hadden we moeten pakken', zegt Immers, over wie Omroep West eerder deze week een portret uitzond. 'Daar balen we echt enorm van. In de tweede set liepen zij op een gegeven moment weg en zagen we geen kans meer.'

Immers en De Groot maakten indruk in Argentinië. Ze spelen nog maar een jaar samen. 'Maar met een finaleplek hier laten we zien dat we een goed duo zijn. Het is wel vervelend dat we de laatste wedstrijd verliezen. Wéér van die Zweden bovendien, van wie we al twee keer eerder hebben verloren, maar we hebben een hartstikke goed toernooi gespeeld.'



'Mooi om mee te maken, veel oranje op de tribune'

In het stadion zaten her en der plukjes Nederlanders: leden van Talent TeamNL en de familie van Immers. 'Het was mooi om mee te maken, met veel oranje op de tribune', aldus Immers, die zijn ouders en zusje vlak na de medailleceremonie omhelsde.

'Dat was wel een mooi moment. Nu voelt zilver even slecht, maar over een paar dagen niet meer, denk ik.' Het was ook de laatste kans op een gouden medaille voor de Nederlandse ploeg, die met 41 sporters in Argentinië aanwezig was.

