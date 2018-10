Deel dit artikel:













Vuur verwoest auto in Monster Het vuur woedde onder de motorkap. (Foto: Regio15)

MONSTER - In de Geesterwijckstraat in Monster is in de nacht van woensdag op donderdag een auto in vlammen opgegaan.

De brand werd rond 5.00 uur ontdekt. Hoe het vuur is ontstaan, wordt onderzocht. De gewaarschuwde brandweer kon niet voorkomen dat de auto zwaar beschadigd raakte.