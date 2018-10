Auto total loss na rammen paal op N445

Hoe het ongeluk op de N445 kon gebeuren, wordt onderzocht. (Foto: AS Media)

RIJPWETERING - Een automobilist is in de nacht van woensdag op donderdag tegen een paal van een verkeersbord gebotst langs de N445 bij Rijpwetering.Het ongeluk gebeurde rond 5.00 uur.

In de auto zaten volgens ooggetuigen twee mensen. Een is naar een ziekenhuis gebracht. De ernst van de verwondingen is niet bekend.

Vanwege het ongeluk werd N445 richting Roelofarendsveen afgesloten. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht.