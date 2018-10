Kiki Bertens alsnog naar WTA Finals na afmelding Simona Halep

WATERINGEN - Tennisster Kiki Bertens mag toch naar de WTA Finals in Singapore. De geboren Wateringse vervangt Simona Halep, die vanwege een rugblessure niet aan het toptoernooi kan deelnemen.

Bertens won dit jaar drie WTA-titels: in Charleston, Cincinnati en Seoul. Na dit ijzersterke tennisseizoen leek de 26-jarige tennisster de WTA Finals nipt mis te lopen: ze werd in de tweede ronde van het toernooi van Moskou uitgeschakeld en zou daardoor net niet tot de top 8 van de wereld doordringen. De pupil van coach Raemon Sluiter sluit het seizoen af als nummer 10 van de ranglijst over 2018. Voor het toernooi in Singapore stond ze eerste reserve. Donderdag hoorde Bertens dat ze alsnog mag meedoen.

Halep, de nummer 1 van de wereld, kampt al een tijdje met rugklachten. 'Mijn rug is niet in orde', zei Halep, bij wie vorige maand een hernia in een tussenwervelschijf werd vastgesteld. De Roemeense hervatte onlangs de training en ging ook naar Moskou, maar besloot zich daar dinsdag terug te trekken. 'Ik ben niet klaar om op dit niveau te spelen. Het was een moeilijke beslissing om me af te melden voor de WTA Finals, maar het is beter voor mijn gezondheid.'



Bertens is de eerste Nederlandse tennisster sinds Brenda Schultz-McCarthy in 1997 die meedoet aan het slottoernooi van het seizoen.

Vrijdag is de loting voor de groepsfase. Het toernooi in Singapore begint maandag. Het deelnemersveld bestaat verder uit Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Elina Svitolina en Karolina Pliskova.