The Lion King stopt volgend jaar definitief, Anastasia opvolger in Circustheater

DEN HAAG - The Lion King stopt. De musical wordt in de zomer van 2019 voor het laatst opgevoerd in het Scheveningse Circustheater. Dat is woensdagavond bekend gemaakt.

De tweede 'verjaardag' van de musical op Scheveningen werd woensdagavond gevierd en toen werd ook de aftrap gegeven voor het derde jaar. Albert Verlinde, producent en algemeen directeur van Stage Entertainment Nederland, sprak van een 'prachtige start' van het derde jaar van The Lion King. 'De kaartverkoop tot en met de laatste voorstelling op zondag 21 juli is gestart, zodat iedereen de kans heeft om dit theaterspektakel nog te aanschouwen.' De 'Koning der Musicals' mocht in Nederland, waar die exclusief in het Circustheater wordt opgevoerd, al meer dan 1,3 miljoen bezoekers ontvangen en werd bekroond met de Publieksprijs voor Beste Musical. Wereldwijd trok het theaterspektakel meer dan negentig miljoen bezoekers en won de voorstelling zeventig internationale prijzen.

Simba The Lion King draait om leeuwenkoning Simba. Het is een tijdloos verhaal over hoop, liefde en moed, met de bekende muziek van Elton John en Tim Rice. De opvolger van The Lion King in het Circustheater op Scheveningen is al bekend: Broadwaymusical Anastasia wordt naar Nederland gehaald. Een premièredatum is nog niet bekend.