Leerlingen ROC Mondriaan helpen vluchtelingen met sheltersuits Kinderen in sheltersuits op Lesbos (Foto: Sheltersuit)

DEN HAAG - Modestudenten van het ROC Mondriaan in Den Haag zetten zich twee dagen in voor vluchtelingen door het maken van sheltersuits. Een sheltersuit is een water- en winddichte jas, gemaakt van restmaterialen, die eenvoudig omgevormd kan worden tot een slaapzak.

Mode-ontwerper Bas Timmer is de bedenker van de Sheltersuit. Hij heeft een peptalk gehouden op het ROC: 'Het voelde niet meer goed om warme kleding te maken en die voor veel geld te verkopen, terwijl er mensen zijn die zichzelf niet beschermen omdat ze geen geld hebben voor beschermende kleding.' Er doen verschillende ROC's in Nederland mee aan het project. De bedoeling is om 3000 suits voor Kerst af te hebben, die vervolgens naar kinderen in Duinkerken, Sarajevo en Lesbos gaan.