Jonge wereldverbeteraars in Den Haag: 'Niets is onmogelijk!'

DEN HAAG - Hoe los je de hongersnood op? En hoe zorgen we ervoor dat de aarde over honderd jaar nog leefbaar is? Grote vraagstukken waar ruim 1800 jongeren uit 190 landen tijdens de conferentie One Young World in Den Haag hun tanden inzetten.

Het hopje, de tompouce of de Bossche bol: welke van deze lekkernijen is nou typisch Haags? De meeste congresgangers in het World Forum weten het niet, blijkt als onze verslaggever het hen voorlegt. Veel tijd om Den Haag te ontdekken hebben deze jonge wereldverbeteraars ook niet. Ze hebben het veel te druk met praten over wereldproblematiek.

Op het vierdaagse congres komen er veel onderwerpen langs: ‘We praten hier over thema’s als mensenrechten, armoedebestrijding en het milieu’, aldus Kelly Buis, ambassadeur van One Young World. ‘En het belangrijkste aan dit congres is dat het jongeren samenbrengt, waardoor hun ideeën en projecten over deze thema’s nog meer steun kunnen krijgen en nog meer impact hebben.’



Niets is onmogelijk

Geen probleem is te groot om op te lossen, zo luidt het motto: ‘Als je jong bent worden je ideeën niet altijd erkend door anderen. Maar op dit congres kom je de juiste mensen tegen die je wel kunnen helpen bij de uitvoering van je plan’, aldus een deelnemer uit Pakistan.

En dat is nou precies de reden dat dit congres wordt georganiseerd, vertelt Buis: ‘Als je het heb over armoedebestrijding bijvoorbeeld, denk je al gauw: dat is veel te groot om te lossen. Maar als je hier vervolgens een CEO op het podium ziet staan, die ooit met een heel klein idee is begonnen en het zo ver heeft geschopt, dan zie je dat wél mogelijk is.'

