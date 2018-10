Wel of geen trajectcontrole op A4 tussen Zoeterwoude en Leidschendam?

LEIDEN - Het is voor velen inmiddels een bekende trajectcontrole: de A4 tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam. Rijkswaterstaat heeft deze week de nieuwe rijstrook richting Den Haag geopend. En dus stellen veel mensen de vraag: staat de trajectcontrole nu ook weer aan?

'Nee', luidt het antwoord van het Openbaar Ministerie (OM), 'nog niet.' Vanwege de aanleg van een vierde rijstrook richting Den Haag en een extra strook richting Amsterdam is de trajectcontrole tijdens de werkzaamheden uitgezet.

Het OM verwacht dat de controle pas kan worden aangezet als ook de vierde rijstrook richting Amsterdam is aangelegd. Vermoedelijk is dat eind november. 'We treffen wel al voorbereidingen', zegt de woordvoerder van het OM.



Aankondigen

Wanneer er dus weer trajectcontrole is tussen Zoeterwoude-Dorp en Leidschendam is nog niet helemaal duidelijk. Waarschijnlijk gebeurt dat in beide richtingen gelijktijdig. 'We kondigen het in ieder geval van tevoren aan', belooft het OM.

Buiten de werkzaamheden om is de maximumsnelheid op de A4 tussen Zoeterwoude en Leidschendam 100 kilometer per uur tussen 6.00 uur en 19.00 uur. In de avond en nacht is 130 kilometer per uur toegestaan.

