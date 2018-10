Kruispunten in N14 worden ongelijkvloers

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - De kruispunten in de N14 in Leidschendam-Voorburg worden ongelijkvloers. Rijkswaterstaat heeft daarvoor plannen gemaakt. Het gaat om de kruisingen met de Noordsingel en de Monseigneur Van Steelaan. De plannen worden donderdagavond gepresenteerd aan omwonenden.

De doorstroming op de N14 tussen de rijkswegen A4 en A44 is in de spitsuren een probleem. Als in 2020 de verbouwing van winkelcentrum Leidsenhage tot Mall of The Netherlands klaar is wordt er nog meer verkeer verwacht. De verkeerslichten op beide kruisingen houden het doorgaande verkeer op, daarom worden de wegen aangepakt.

Ook de aansluiting op de A4 is een knelpunt. Daar zullen eveneens aanpassingen worden gedaan. Het is de bedoeling dat het werk in 2023 begint en in 2026 klaar is.