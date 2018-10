Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Voorbijganger redt man uit Oude Rijn in Alphen Albert Schweitzerbrug in Alphen aan den Rijn. Foto: Omroep West

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een man is donderdagochtend in Alphen aan den Rijn in het water van de Oude Rijn gevallen. Dat gebeurde ter hoogte van de Albert Schweitzerbrug, meldt mediapartner Studio Alphen.

Meerdere ambulances en brandweerwagens werden gealarmeerd, maar de man kon al snel door een voorbijganger uit het water worden gered. Het slachtoffer is daarna voor controle naar het ziekenhuis gebracht.