Spelletjesbedrijf uit Sassenheim waarschuwt voor 'gevaarlijk' magnetisch bordspel

SASSENHEIM - Harlekijn Import in Sassenheim roept consumenten op een magnetisch bordspel terug te brengen naar de winkel of terug te sturen naar de importeur. Door aan het koord van het spel te trekken, zou dit langer kunnen worden dan de maximaal toegestane lengte van 30 centimeter. Kinderen zouden zich met het koord kunnen wurgen.

Het gaat om het Magnetisch Bordspel Oceaan VI50196 van het merk Viga. Het spel is bedoeld voor kinderen van ongeveer twee jaar oud. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenauroriteit (NVWa) voldoet het spel niet aan de gestelde richtlijnen. Harlekijn Import brengt het speelgoed sinds juni 2014 op de markt.

Van de 240 stuks die Harlekijn Import uit China heeft gehaald, zijn er in de afgelopen drie jaar zo'n 200 in omloop gebracht, zegt Peter van Bilderdijk van het Sassenheimse spelbedrijf. 'We zorgen er natuurlijk voor dat al onze producten goed en veilig zijn, maar blijkbaar kwam het spel bij de NVWA niet goed door de test. Daarop hebben we alle verkooppunten instructies gegeven om iedereen te informeren over dit product. Zo hangen er posters bij de winkels. Iedereen die het spel opstuurt of terugbrengt, krijgt zijn geld terug.'