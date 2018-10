Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tientallen auto's in beslag genomen bij verkeerscontrole A13 Foto: John van der Tol

DELFT - Tijdens een grote verkeerscontrole op de A13 bij Delft heeft de politie zes automobilisten betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Ook werd iemand van de weg gehaald in een auto waarop zwaailichten zaten. In totaal zijn 32 auto's in beslag genomen.

De controle was woensdagavond op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. Er werden 74 auto's gecontroleerd bij tankstation Ruiven. Er werden onder meer boetes uitgeschreven voor rijden onder invloed, onverzekerde voertuigen en het rijden met een ingevorderd rijbewijs. De Belastingdienst was ook betrokken bij de verkeerscontrole. Door hen werd bijna 7500 euro aan openstaande belastingschulden geïnd. Drie auto’s moest worden weggesleept, omdat de bestuurders hun boete niet konden betalen.

Transportcriminaliteit De controle werd gehouden om onder meer transportcriminaliteit te bestrijden en internationaal rondtrekkende criminelen aan te pakken. Naast de politie en de Belastingdienst, waren ook de Douane en de Koninklijke Marechaussee aanwezig.