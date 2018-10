Heling, mishandeling en vernieling: Marlies heeft een hoop op haar kerfstok

DEN HAAG - Marlies heeft een hoop uit te leggen bij de politierechter. De twintiger zit er voor vijf strafbare feiten. Het helen van gestolen spullen en het intikken van een ruitje. Daarbij zou ze ook verschillende keren haar moeder hebben mishandeld.

'Het duizelt je toch als je dit hoort, of niet?', vraagt de rechter als de aanklachten zijn voorgelezen. Marlies geeft hem schoorvoetend gelijk. Haar advocaat zit aan de tafel achter haar. Daar weer achter zit de vriend van Marlies, Boris. Een lange magere man met een doorleefd gezicht en een tatoeage in zijn nek. Hij heeft een grote plastic boodschappentas bij zich.

Dat Marlies hier nu zit voor heling is eigenlijk zijn schuld, vindt ze. Want het was Boris die onder invloed van XTC fietsen en gereedschap uit een kelderbox pikte, terwijl Marlies lag te slapen: 'Ik werd wakker en toen stonden de fietsen er', vertelt ze aan de rechter. 'We hebben daarna wel flink ruzie gemaakt.'



'Ik werd een beetje gedwongen'

Een getuige ziet ze vervolgens de spullen terugbrengen naar de kelderbox. 'Waarom ga je helpen sjouwen?', wil de rechter weten. 'Ik werd een beetje gedwongen', antwoordt Marlies.' De rechter informeert voorzichtig of het misschien niet beter is wat afstand te nemen van Boris. 'U heeft een zoontje, die gaat straks misschien zijn voorbeeld volgen.'

Dan de mishandeling van haar moeder. Marlies en Boris woonden tijdelijk bij de vrouw in huis. Maar het is er eigenlijk te klein. Marlies zou haar moeder hebben geslagen, geschopt en in haar borst geknepen. De rechter draait zijn scherm en laat een foto van de blauwe plekken zien. 'U hebt haar niet geaaid', zegt hij. Volgens Marlies komt het omdat haar moeder bloedverdunners gebruikt en daarvan snel blauwe plekken krijgt. Ook heeft ze een drankprobleem, vertelt ze. 'De woning lijkt wel een wijnopslagplaats.' Daarbij beweert Marlies dat haar moeder agressief wordt als ze haar medicijnen niet neemt.



'Schuld bij iemand anders'

Het officier van justitie vindt de feiten wel bewezen; de heling, het ingetrapte ruitje en ook de mishandeling van haar moeder. 'U doet iets maar legt de schuld steeds bij iemand anders neer', zegt de officier. Ze vindt dat er een straf moet komen en eist een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Haar advocaat is het daar uiteraard niet mee eens.

Die vertelt dat er net eindelijk weer wat rust is in het leven van Boris en Marlies en dat ze kampt met psychische problemen. 'Sjouwen met die spullen was niet handig, maar ze stond onder druk', zegt hij over de heling. Het ruitje trapte Marlies in omdat ze net was opgelicht, gaat de advocaat verder. En het verhaal over een moeder aan de bloedverdunners die snel blauwe plekken oploopt, herkende hij van zijn eigen moeder. Marlies is wel schuldig, maar verdient geen straf is zijn conclusie.



'Geen makkelijk leven'

'Dat u het niet makkelijk heeft gehad in uw leven, dat wil ik best aannemen', zegt de rechter. 'Maar u kunt altijd keuzes maken, en die vind ik niet altijd even verstandig.' Marlies luistert terwijl ze duimendraait. 'U had niet met de die dozen moeten sjouwen'. Ook legt hij uit dat een ruitje intrappen niet de manier is om een probleem op te lossen. 'En uw moeder mag u niet mishandelen.' Tenslotte vraagt hij zich hardop af: 'Hoe gaan we dit oplossen, dat dit niet meer gebeurt?' Het antwoord geeft hij ook zelf: 100 uur taakstraf waarvan 60 uur voorwaardelijk en hulp van de reclassering.

In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd. Dit is een artikel in de reeks 'Bij de politierechter.' Meer verhalen lezen?