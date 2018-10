Kruising Lange Voorhout-Kneuterdijk aangepakt

DEN HAAG - Den Haag gaat de route van het Lange Voorhout naar de Kneuterdijk verbeteren. Het gebied wordt een dertig kilometerzone, er komen bredere trottoirs en voor het gebouw van de Raad van State worden twaalf lindebomen geplant. Het is de eerste stap richting de Hartlijn. Dat is een verbindende route langs de historische en toeristische hoogtepunten van de Haagse binnenstad.

Op dit moment is het voor bezoekers van het Museumkwartier, aan de kant van het Lange Voorhout, niet vanzelfsprekend om door te lopen naar het Hofkwartier, het winkelgebied rond het Noordeinde. Dat komt onder andere doordat het voor voetgangers niet overal plezierig is om te wandelen. Bovendien heeft het huidige kruispunt grauw asfalt en er is weinig groen. De historische sfeer van het Lange Voorhout stopt abrupt bij het kruispunt Parkstraat-Kneuterdijk.

Daarom is er een nieuw ontwerp gemaakt waarbij door middel van klinkers een betere verbinding tussen het Noordeinde, de Heulstraat en het Lange Voorhout wordt gemaakt. De nieuwe bomen voor de Raad van State moeten ervoor zorgen dat bezoekers vanaf het Lange Voorhout op een natuurlijke manier door kunnen lopen richting het Noordeinde.



Doorbraak

Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) is blij met het ontwerp. 'Het is een grote doorbraak tussen twee mooie historische gebieden in de binnenstad,' zegt hij.

De route die loopt van het Lange Voorhout naar de Kneuterdijk is een onderdeel van de Hartlijn. Dat is een route die loopt van het historische Hofgebied (Plaats, Buitenhof Hofplaats), de Kneuterdijk ten noorden hiervan en het Spui ten zuiden hiervan. Het is een route met veel historische en toeristische trekpleisters. Den Haag gaat deze route de komende jaren mooier en toegankelijker maken. Het aanpakken van het kruispunt Lange Voorhout-Kneuterdijk is hiervoor de eerste stap.





De herinrichting start naar verwachting in 2019 en is medio 2020 klaar.