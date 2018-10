Geen parkeerplek te vinden? Zo meten gemeentes of het druk is

DEN HAAG - In een stad een parkeerplaats vinden kan een grote uitdaging zijn. Zowel voor inwoners als bezoekers. Gemeenten proberen door betaald parkeren, parkeervergunningen en transferia het voor beide doelgroepen aangenaam te houden. Maar hoe weten zij wat er nodig is?

Onderzoek naar hoe druk het is bij parkeerplekken wordt gericht gedaan. Zijn er bijvoorbeeld plannen voor nieuwbouw, wordt een weg aangepast of zijn er klachten van inwoners, dan kan een gemeente onderzoek laten doen. Dat doen ze zelf of er worden gespecialiseerde bureaus ingeschakeld.

Afhankelijk van de grootte van het gebied, wordt onderzoek gedaan met een speciaal hiervoor uitgeruste wagen. De zogenoemde scanauto zien we in onze regio rijden om betaald parkeren te controleren, maar kan ook ingezet worden om bezetting van parkeerplekken in kaart te brengen.



Buurtonderzoek

Op verschillende tijdstippen wordt bijvoorbeeld een wijk gecontroleerd. Hierdoor ontstaat een beeld van wiens auto op welk moment waar staat. Staat een wijk vooral in de avond en nacht vol met auto's van inwoners, dan zou het zo kunnen zijn dat er overdag juist veel plek is.

Maar het omgekeerde kan ook voorkomen, als vooral veel werknemers van omliggende bedrijven de parkeerplekken weten te vinden. Onderzoekers gaan soms ook te voet de wijken in.



Parkeerdrukte of bezettingsgraad?

Wil een gemeente dus weten of er te weinig of juist te veel parkeerplekken zijn, dan kijken ze naar de bezettingsgraad. Algemene cijfers over autobezit zijn er ook. Zo brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) regelmatig cijfers naar buiten over parkeerdrukte.

Uit cijfers van het CBS blijkt bijvoorbeeld dat in de gemeente Den Haag 161.665 personenauto's staan geregistreerd. Omgerekend is dat ruim een halve auto per huishouden in de hofstad. Daarbij wordt alleen gekeken naar hoeveel wagens er per vierkante kilometer staan geregistreerd. Die cijfers zeggen niets over of er voldoende parkeergelegenheden zijn, of niet.

