Carmen en Dounia uit Alphen gaan naar het WK Hiphop in Amerika

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een droom gaat in vervulling voor een groep jonge hiphopdansers. Ze hebben zich gekwalificeerd voor de wereldkampioenschappen in de Verenigde Staten, volgend jaar augustus. 'En het zijn echt de allerbeste dansers ter wereld die daar naartoe gaan', aldus de 11-jarige Carmen Sinon uit Alphen aan den Rijn. Dat maak je natuurlijk niet heel vaak mee!'

Carmen kan het nog steeds niet helemaal geloven: 'Ik wilde daar sowieso al vet graag een keertje heen om te dansen, maar dacht dat het nooit ging lukken', vertelt ze. 'Want voor Amerika moet je wel héél erg goed zijn. En nu is het me toch gelukt!

Ook de Alphense Dounia van de Wetering kan niet wachten tot het zover is: 'Echt supervet. Ik vind Amerika sowieso heel leuk en dansen is mijn hobby, dus dan is het wel heel vet om daarmee naar andere steden te kunnen.' Maar daarvoor moeten ze wel keihard trainen: iedere dag wordt er zo'n vier uur geoefend.



Zelf geld inzamelen

Om mee te kunnen doen aan het WK in Amerika is geld nodig. En dat zamelen Carmen, Dounia en hun mededanser zelf in. 'We hebben een speculaaspoppenactie. De poppen verkopen we en zo hopen we zo veel mogelijk geld in te zamelen', vertelt Dounia. 'Zodat we in augustus volgend jaar in Amerika op het podium staan!'

Maar voordat het zover is staat er eerst nog een ander belangrijk toernooi op het programma. Komend weekend zijn er namelijk ook wereldkampioenschappen, in Leiden. 'Vrijdag gaan we dansen en als we dan geselecteerd worden, staan we zaterdag in de finale', aldus Carmen.

